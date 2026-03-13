Vitor Simonin se apresentou na 12ª DP usando camisa com frase associada a movimentos misóginos - Carlos Elias/Agência O Dia

Vitor Simonin se apresentou na 12ª DP usando camisa com frase associada a movimentos misóginosCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 13/03/2026 17:32

Rio – A Lojas Renner informou que retirou de seus canais digitais e lojas físicas a comercialização do modelo de camisa usado por Victor Hugo Simonin - um dos réus pelo estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana - quando se entregou na 12ª DP (Copacabana) . A peça carrega a frase em inglês “Regret nothing” (“não se arrependa de nada”, em tradução livre), associada a grupos misóginos que promovem discursos de ódio contra mulheres na internet.

À reportagem de O DIA, a empresa enviou uma nota na qual “repudia qualquer forma de violência ou conduta ofensiva e reafirma seu compromisso com seus valores e princípios institucionais”.

Sobre o processo criativo da camisa, a Renner destaca que não há relação com o movimento red pill, um dos mais populares entre adeptos do machismo e do antifeminismo, e que toda “a base conceitual e estética foi pautada em manifestações culturais contemporâneas, como poesias e composições musicais”.

O red pill e outros movimentos misóginos que adotam a tal frase fazem parte da chamada “machosfera”, termo usado para descrever um ambiente virtual de proliferação de conteúdos que incentivam comportamentos e ideias que vão de encontro à liberdade e à autonomia das mulheres.

Especialistas acreditam que não se trata de coincidência Vitor Simonin ter ido à delegacia usando uma camisa com a inscrição “Regret nothing”: “Não é um detalhe acidental ou casual de quem saiu às pressas de casa para se entregar à polícia e não teve tempo de se arrumar direito”, observou a cientista social Jaqueline Muniz, em artigo publicado no site 247.