Vitor Simonin se apresentou na 12ª DP usando camisa com frase associada a movimentos misóginosCarlos Elias/Agência O Dia
Rede de lojas retira das vendas modelo de camisa usado por réu no caso de estupro coletivo
Victor Hugo Simonin se apresentou na delegacia usando peça com uma frase associada a grupos misóginos na internet
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