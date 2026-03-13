Aviso de Patrulha 'Marlin' encalhou na Praia da Macumba na terça-feira (10) - Carlos Elias/Agência O Dia

Aviso de Patrulha 'Marlin' encalhou na Praia da Macumba na terça-feira (10)Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 13/03/2026 12:38

De acordo com a instituição militar, as condições meteorológicas e o estado do mar dos últimos dias dificultaram a operação. Por meio de nota, a corporação informou que os fatores exigiram “um planejamento técnico detalhado e emprego de meios especializados para preservar a integridade do pessoal e do material”.

Embora as embarcações tenham ficado por diversos dias na orla da praia e tido dificuldades para sair do local, felizmente, não foi identificado vazamento de combustível ou qualquer substância que representasse risco ambiental, afirmou a Marinha.

Ao todo, três barcos ficaram encalhados ao longo da semana, sendo dois da Marinha e um menor, que ficou destruído. A embarcação “Guarapari” foi retirada do local na terça-feira.