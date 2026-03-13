Aviso de Patrulha 'Marlin' encalhou na Praia da Macumba na terça-feira (10)Carlos Elias/Agência O Dia

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Manuella Viegas
Rio - A Marinha do Brasil concluiu, na noite desta quinta-feira (12), a operação de resgate ao Aviso de Patrulha “Marlim”, que encalhou na Praia da Macumba, na última terça-feira (10). O barco ficou preso ao tentar ajudar a Embarcação de Desembarque de Carga Geral (EDCG) “Guarapari”, que também encalhou, na segunda-feira (9).
De acordo com a instituição militar, as condições meteorológicas e o estado do mar dos últimos dias dificultaram a operação. Por meio de nota, a corporação informou que os fatores exigiram “um planejamento técnico detalhado e emprego de meios especializados para preservar a integridade do pessoal e do material”.
Embora as embarcações tenham ficado por diversos dias na orla da praia e tido dificuldades para sair do local, felizmente, não foi identificado vazamento de combustível ou qualquer substância que representasse risco ambiental, afirmou a Marinha.
Ao todo, três barcos ficaram encalhados ao longo da semana, sendo dois da Marinha e um menor, que ficou destruído. A embarcação “Guarapari” foi retirada do local na terça-feira.
Durante a operação, uma escavadeira da Fundação Rio-Águas também ficou presa. O equipamento foi retirado da Praia da Macumba com o auxílio de outras duas escavadeiras, nesta quinta-feira.