Consumidores negociaram débitos durante o Mutirão Dívida Zero RJ - Divulgação

Consumidores negociaram débitos durante o Mutirão Dívida Zero RJDivulgação

Publicado 13/03/2026 20:00

Rio - Mais de cinco mil consumidores conseguiram renegociar débitos durante o Mutirão Dívida Zero RJ, que aconteceu entre os dias 9 e 13 de março, com atendimento em 20 polos distribuídos pelo estado do Rio. Ao todo, mais de R$ 14 milhões em dívidas foram renegociados, com acordos que ultrapassaram 50% de desconto e, em alguns casos, chegaram a 100% do valor devido.

A iniciativa reuniu mais de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo foi aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e criar oportunidades para que pessoas endividadas pudessem reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro.

“O resultado superou as expectativas e mostrou que há uma grande demanda da população por oportunidades de renegociar dívidas. Conseguimos reunir empresas de diversos setores e criar um ambiente favorável para acordos justos, permitindo que milhares de consumidores voltassem a organizar a vida financeira”, destacou o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

A aposentada Tania Onofre participou do mutirão e conseguiu renegociar sua dívida, que ultrapassava R$ 29 mil, com 99% de desconto. “Com a renegociação, consegui um desconto enorme e agora vou pagar R$ 30,00, vou poder colocar outras dívidas em dia e organizar melhor a minha vida financeira”, comemorou.

A também aposentada Valdineia de Melo foi outra que renegociou uma dívida de R$ 1.783,44, contraída em 2017, e passou a pagar R$ 93,53. “Minha filha mora há 15 anos fora do Brasil e eu não conseguia tirar meu passaporte para visitá-la por causa dessa dívida. Depois que resolvi essa pendência, vou poder finalmente fazer essa viagem”, celebrou aliviada.

No ano passado, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ fizeram três mutirões de renegociação de dívidas, sendo dois em âmbito estadual. Ao todo, cerca de 6 mil consumidores foram atendidos e aproximadamente R$ 40 milhões em débitos foram renegociados.