Bruno Cordeiro Gomes de Souza foi preso nesta sexta-feira (13), em Itaboraí - Divulgação/Polícia Civil

Bruno Cordeiro Gomes de Souza foi preso nesta sexta-feira (13), em ItaboraíDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/03/2026 18:24

Rio - Um homem, identificado como Bruno Cordeiro Gomes de Souza, acabou preso na manhã desta sexta-feira (13) em Itaboraí, Região Metropolitana, suspeito de participar do desaparecimento do segurança Maximiliano Pina Júlio, de 41 anos. Contra ele, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O corpo da vítima ainda foi localizado, mas a Polícia Civil trata o caso como homicídio. Há ainda um segundo envolvido no crime, que segue foragido. De acordo com as investigações, Maximiliano trabalhava como vigilante da empresa Flystar Segurança e exercia suas funções no Horto do Fonseca, em Niterói. No dia 21 de fevereiro, ele saiu de casa, no bairro Inoã, em Maricá, para assumir o plantão, mas não retornou para casa.



Durante as investigações, os agentes identificaram por meio de câmeras de segurança que a vítima chegou ao local de trabalho em sua motocicleta e também enviou mensagens em grupos internos da empresa avisando que havia assumido o plantão. No entanto, segundo a polícia, ele foi morto dentro do próprio posto de serviço.



As imagens também mostram Bruno e o comparsa, Marcelo São Paio de Figueiredo, colocando o que seria o corpo da vítima dentro de um veículo. Após cruzamento de dados com o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP), os investigadores descobriram que o carro pertence a uma empresa de segurança privada cujo proprietário é Marcelo.

Veja as imagens:

Câmera de segurança do Horto do Fonseca, em Niterói, flagrou ação de suspeitos no dia do desaparecimento do vigilante Maximiliano Pina Júlio, de 41 anos. Segundo a polícia, ele foi morto dentro do próprio posto de serviço



Crédito: Divulgação/Polícia Civil pic.twitter.com/aZ7tpLjePv — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2026

A motocicleta de Maximiliano foi encontrada abandonada em outra rua no bairro Fonseca. A investigação aponta que Marcelo teria deixado o veículo no local para dificultar a apuração do crime, enquanto Bruno teria dito a terceiros que a vítima não chegou a assumir o plantão naquele dia.



Bruno acabou preso no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Já Marcelo não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça.



Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e localizar o corpo de Maximiliano. Marcelo já possui passagem por homicídio e chegou a ser preso pela própria delegacia em 2015. A motocicleta de Maximiliano foi encontrada abandonada em outra rua no bairro Fonseca. A investigação aponta que Marcelo teria deixado o veículo no local para dificultar a apuração do crime, enquanto Bruno teria dito a terceiros que a vítima não chegou a assumir o plantão naquele dia.Bruno acabou preso no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Já Marcelo não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça.Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e localizar o corpo de Maximiliano. Marcelo já possui passagem por homicídio e chegou a ser preso pela própria delegacia em 2015.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Thalita Queiroz