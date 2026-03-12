Pedestres acompanharam o trabalho dos militares na retirada da embarcação encalhada na Praia da Macumba - Carlos Elias / Agência O Dia

Pedestres acompanharam o trabalho dos militares na retirada da embarcação encalhada na Praia da MacumbaCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 17:07

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A O DIA, o motorista de aplicativo Márcio Gonçalves, de 63 anos, que mora em frente ao local onde as embarcações encalharam, contou que achou a cena um tanto quanto curiosa e descreveu o caso como um “fenômeno astronômico”.



“Foi uma manobra da Marinha, que não foi muito feliz, mas tudo faz parte de um contexto. Foi uma falha humana, uma falha de manutenção que não foi prestada às devidas embarcações. Para nós, foi uma coisa inusitada. Os militares estão fazendo os trabalhos que devem ser feitos dentro de uma ordem hermenêutica. Fatalidades acontecem, mas não houve nada que pudesse comprometer a nossa orla marítima por aqui”, disse.



Na operação de resgate à EDCG Guarapari, uma escavadeira, adesivada com o logo da Rio-Águas, também acabou presa na água. A embarcação da Marinha foi retirada do local ainda na terça-feira, mas o equipamento só conseguiu ser removido nesta quinta, com a ajuda de retroescavadeiras maiores.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestruturas informou que a escavadeira é contratada, por licitação, pela Fundação Rio-Águas para serviços de desassoreamento de rios e canais da região e disse que o equipamento foi retirado da Praia da Macumba com o auxílio de outras duas escavadeiras.



Além das embarcações, outro barco, este menor, também chegou a ficar encalhado na praia, na terça-feira. No entanto, a embarcação não teve um bom fim e acabou quebrando com as forças das ondas.



As embarcações ficaram presas na areia enquanto havia um alerta da Marinha de ressaca para a orla do Rio. O aviso teve fim às 21h desta quarta-feira (11), mas o mar ainda continua agitado e com ondas grandes.



A Marinha do Brasil disse que a operação de retirada do Aviso de Patrulha “Marlim” ainda segue em andamento. A instituição informou que, nesta quinta-feira, o Navio-Patrulha Oceânico “Apa” foi mobilizado para prestar apoio logístico às atividades. "Ao longo do dia, também foram realizadas ações voltadas à remoção da embarcação. A operação requer planejamento técnico específico e será conduzida conforme a evolução das condições meteorológicas e do estado do mar na região", afirmou, em nota.



No comunicado, a corporação falou também sobre a escavadeira que ficou encalhada e afirmou que acompanha os riscos de poluição hídrica. "A escavadeira da construtora Lytorânea, a serviço da Rio-Águas, que auxiliava na retirada da primeira embarcação e havia apresentado uma avaria, impossibilitando o deslocamento, foi removida da área de arrebentação da praia. A MB mantém o monitoramento quanto aos riscos de poluição hídrica envolvidos e até o momento, não foi identificado qualquer substância que represente risco ambiental, e o acompanhamento da situação seguirá de forma contínua até a completa normalização do cenário", finalizou.