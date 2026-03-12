Operação foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) - Érica Martin/Agência O Dia

Operação foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 19:31

Rio - Quatro pessoas foram preses em flagrante nesta quinta-feira (12), durante uma operação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) em Campo Grande, na Zona Oeste. Os detidos são proprietários e responsáveis por estabelecimentos comerciais que teriam ligações clandestinas de água.

A ação foi realizada em conjunto com a concessionária Zona Oeste Mais Saneamento e focou em cinco pontos comerciais, incluindo supermercados, padarias, hortifrutis e oficinas, onde a perícia técnica confirmou a fraude no sistema de abastecimento.



Segundo a Polícia Civil, o balanço da força-tarefa contra crimes no saneamento chega a 117 pessoas detidas desde dezembro de 2024. Ao todo, já foram realizadas 31 grandes fiscalizações que resultaram na regularização de 145 comércios que operavam de forma ilegal.

Os presos foram levados para a delegacia e responderão criminalmente pelas irregularidades identificadas em seus estabelecimentos.