Homem foi socorrido pelo quartel da Gávea - Reprodução

Homem foi socorrido pelo quartel da Gávea Reprodução

Publicado 12/03/2026 17:52 | Atualizado 12/03/2026 18:01

Rio - Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (12), após uma árvore cair sobre ele na saída do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, na Zona Sul do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Gávea foi acionado para a ocorrência e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele estava com ferimentos moderados e acabou sendo encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.



Devido à queda, uma faixa da avenida precisou ser interditada pela CET-Rio para que equipes da Comlurb realizassem o corte e a remoção dos galhos que bloqueavam a pista. O incidente gerou retenções para quem saía do Túnel Zuzu Angel, levando muitos motoristas a optarem pela Avenida Niemeyer como rota alternativa.



A via já foi totalmente liberada e a circulação de veículos no trecho da Gávea segue normalizada.

* Reportagem da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Thalita Queiroz.