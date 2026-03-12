Homem foi socorrido pelo quartel da Gávea Reprodução
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Gávea foi acionado para a ocorrência e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele estava com ferimentos moderados e acabou sendo encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.
Devido à queda, uma faixa da avenida precisou ser interditada pela CET-Rio para que equipes da Comlurb realizassem o corte e a remoção dos galhos que bloqueavam a pista. O incidente gerou retenções para quem saía do Túnel Zuzu Angel, levando muitos motoristas a optarem pela Avenida Niemeyer como rota alternativa.
A via já foi totalmente liberada e a circulação de veículos no trecho da Gávea segue normalizada.
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