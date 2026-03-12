Câmeras da Civitas ajudaram na identificação do carro do suspeito - Reprodução / Civitas Rio

Câmeras da Civitas ajudaram na identificação do carro do suspeitoReprodução / Civitas Rio

Publicado 12/03/2026 14:34 | Atualizado 12/03/2026 14:34

Rio - Uma mulher diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi estuprada por um homem que a ofereceu carona durante uma crise, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Policiais civis prenderam o suspeito nesta quarta-feira (11).

O crime aconteceu em fevereiro. Segundo a própria vítima, ela estava em um momento de vulnerabilidade, em um ponto de ônibus, indo para o Hospital Municipal Lourenço Jorge quando o autor falou que poderia levá-la até a unidade. A mulher usava um cordão para identificá-la com TEA.

De acordo com o apurado, o abusador desviou o trajeto e a levou para a Praia da Reserva, onde cometeu o crime. Após ser liberada por ele, a vítima procurou atendimento médico e compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá para relatar o abuso. Exames periciais constataram a conjunção carnal.

A especializada solicitou imagens de câmeras da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), da Prefeitura do Rio, e conseguiu identificar o veículo usado no dia do crime. A equipe da Central realizou um trabalho de análise de imagens e cruzamento de dados do sistema de cerco eletrônico da cidade e conseguiu reconstruir o trajeto percorrido.

Na ocasião, os investigadores chegaram à Civitas Rio com informações sobre o modelo do carro e o trajeto descrito pela vítima. A partir dos dados, operadores buscaram pelo sistema, especialmente nos radares instalados ao longo da rota indicada, para identificar a placa do automóvel.



Com a identificação, as imagens foram analisadas para confirmar a correspondência da placa e permitir a reconstrução do percurso realizado. A equipe da Civitas mapeou o deslocamento do suspeito pela região, produzindo um relatório técnico com o histórico de circulação que comprovou a presença dele no local do crime.

Os agentes descobriram que o homem também possui cadastro como motorista de aplicativo. Concluída a investigação, a autoridade policial representou pela prisão. Contra ele, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.