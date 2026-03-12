Publicado 12/03/2026 13:16

Uma mulher morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite de quarta-feira (11), na Rua Noronha Torrezão, altura do número 567, no bairro Cubango, Zona Norte de Niterói. A vítima, que estava na garupa da moto, acabou atropelada pelo coletivo.



O acidente aconteceu ao lado da quadra da escola de samba Acadêmicos do Cubango, próximo à Avenida 22 de Novembro, uma das principais vias da região. O ônibus envolvido na ocorrência pertence à linha 49, operada pela Auto Lotação Ingá.



Por conta da ocorrência, o trânsito ficou bastante congestionado na Rua Noronha Torrezão, importante caminho entre as zonas Norte e Sul de Niterói. O impacto no fluxo de veículos também se estendeu para a Avenida 22 de Novembro e para a Alameda São Boaventura, corredores importantes de acesso à Ponte Rio-Niterói e à cidade de São Gonçalo.



A identidade da vítima não foi divulgada.