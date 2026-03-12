O acidente aconteceu ao lado da quadra da escola de samba Acadêmicos do Cubango, próximo à Avenida 22 de Novembro, uma das principais vias da região. O ônibus envolvido na ocorrência pertence à linha 49, operada pela Auto Lotação Ingá.
Por conta da ocorrência, o trânsito ficou bastante congestionado na Rua Noronha Torrezão, importante caminho entre as zonas Norte e Sul de Niterói. O impacto no fluxo de veículos também se estendeu para a Avenida 22 de Novembro e para a Alameda São Boaventura, corredores importantes de acesso à Ponte Rio-Niterói e à cidade de São Gonçalo.
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