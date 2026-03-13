Publicado 13/03/2026 00:00

A escolha da deputada Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher provocou reação do apresentador Ratinho, do SBT. Após críticas no programa, Hilton processou o apresentador e a emissora por transfobia e pede R$ 10 milhões. Em tempos de judicialização generalizada, resta saber se disputas políticas e culturais ainda cabem no debate público — ou apenas nos tribunais.

A decisão do governo de zerar PIS e Cofins sobre combustíveis busca conter a pressão provocada pela guerra no Oriente Médio e evitar uma nova disparada dos preços. A medida tenta preservar o consumo e reduzir efeitos sobre uma economia que já convive com meses de instabilidade.