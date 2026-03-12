Cartaz pede informações sobre paradeiro do goleiro Bruno - Divulgação/Disque Denúncia

Cartaz pede informações sobre paradeiro do goleiro BrunoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/03/2026 22:09

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (12), um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro do goleiro Bruno Fernandes. O ex-jogador do Flamengo está foragido há sete dias. Condenado pela morte de Eliza Samudio, ele estava em livramento condicional, no entanto, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão para retorno ao regime semiaberto por causa de um descumprimento de uma condição do benefício.

Condicional revogada

A condicional teria sido revogada depois de Bruno ter deixado o Rio de Janeiro, onde corre a execução penal pelo envolvimento no homicídio da modelo. Ele jogou pelo Vasco-AC, no mês passado, sem ter autorização prévia da Justiça para viajar ao Acre.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), responsável por solicitar a revogação, a viagem aconteceu em 15 de fevereiro, quatro dias após a efetivação do livramento condicional. Como ainda não havia autorização judicial, caracterizou-se a violação de uma das condições do livramento.



Quando o benefício de Bruno foi retirado, a defesa do goleiro enviou a O DIA uma nota na qual destacava que como ele reside atualmente em Cabo Frio, a guia de execução da decisão, mesmo tramitando no Rio, deveria ser encaminhada ao município da Região dos Lagos, "onde o regime semiaberto é cumprido na modalidade domiciliar".



O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre o goleiro, ligar nos seguintes canais de atendimento:



(21) 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

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