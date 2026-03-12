Fogo atingiu diversos andares do edifícioReprodução/X
Incêndio atinge prédio de condomínio residencial na Barra da Tijuca— Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/uLgquoiT1L
Agora você pode ler esta notícia off-line
Fogo atingiu diversos andares do edifícioReprodução/X
Incêndio atinge prédio de condomínio residencial na Barra da Tijuca— Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/uLgquoiT1L
Governo do Rio assina contrato com novo operador dos trens urbanos
Previsão é de investimentos de mais de R$ 600 milhões nos próximos cinco anos
Paes volta a defender vereador preso: 'Até que me provem o contrário'
Prefeito relembrou seu relacionamento com Salvino Oliveira e questionou as provas apresentadas pela Polícia Civil
Vídeo: incêndio atinge prédio de condomínio residencial na Barra da Tijuca
Bombeiros seguem no combate às chamas
Vereador Salvino Oliveira tem prisão mantida em audiência de custódia
Parlamentar foi detido em operação contra o Comando Vermelho
Polícia Civil prende quatro por furto de água em Campo Grande
Donos de estabelecimentos comerciais foram detidos durante fiscalização na Zona Oeste
UFRJ terá novo centro de tratamento e pesquisa sobre doenças raras
Unidade realizará exames complexos para pacientes do SUS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.