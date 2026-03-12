Fogo atingiu diversos andares do edifícioReprodução/X

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Rio – Um incêndio atingiu um prédio do tradicional condomínio residencial Mandala, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, no início da noite desta quinta-feira (12). Não houve feridos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da Barra foram acionadas às 18h12 para combater o fogo em um dos edifícios, localizado na Avenida das Américas.
Ainda segundo os militares, o fogo começou no nono andar do prédio. Imagens que circulam pelas redes sociais, no entanto, mostram as chamas se espalhando para diversos outros pavimentos.
Confira no vídeo abaixo:
Por volta de 21h, o incêndio já havia sido controlado. A Polícia Civil vai apurar as causas do incêndio.