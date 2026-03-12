Os contratos foram assinados pelo prefeito Eduardo Paes - Carlos Elias/ Agência O Dia

Os contratos foram assinados pelo prefeito Eduardo PaesCarlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 19:05

Rio - A prefeitura oficializou, nesta quinta-feira (12), a concessão que dará início à renovação da frota de ônibus na Zona Oeste. Os contratos, assinados pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), preveem a chegada de 316 novos veículos para atender os bairros de Campo Grande e Santa Cruz. A operação começa em julho com 169 ônibus, e os outros 147 devem ser entregues em setembro.

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A vencedora da licitação, Comporte Participações S.A., operará sob de remuneração por quilômetro rodado. Na prática, a prefeitura passa a pagar pelo serviço prestado e monitorar a qualidade através do Índice de Desempenho de Transporte (IDT). O sistema contará com duas garagens públicas em Paciência e monitoramento em tempo real direto do Centro de Operações (COR).

A vencedora da licitação, Comporte Participações S.A., operará sob de remuneração por quilômetro rodado. Na prática, a prefeitura passa a pagar pelo serviço prestado e monitorar a qualidade através do Índice de Desempenho de Transporte (IDT). O sistema contará com duas garagens públicas em Paciência e monitoramento em tempo real direto do Centro de Operações (COR).

"Nós dissemos que faríamos com as linhas de ônibus normais o mesmo que fizemos com o BRT. Esses são os primeiros lotes com mais de 300 ônibus para bairros da Zona Oeste, área que mais sofre com o serviço prestado pelas atuais concessionárias," afirmou o prefeito Eduardo Paes.



Segundo a Prefeitura, todos os veículos terão ar-condicionado, carregadores USB, GPS e acessibilidade (piso baixo ou rampas). Uma mudança importante para os passageiros é o fim do pagamento em dinheiro dentro dos coletivos, que aceitarão exclusivamente a bilhetagem eletrônica.

