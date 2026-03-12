Integração permite que passageiros combinem ônibus e metrô pagando apenas a tarifa do sistema metroviário - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Integração permite que passageiros combinem ônibus e metrô pagando apenas a tarifa do sistema metroviárioÉrica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 11:49

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro publicou, nesta quarta-feira, uma resolução que atualiza as linhas de ônibus municipais que fazem integração tarifária com o sistema do MetrôRio nas estações Botafogo e Antero de Quental, na Zona Sul. A nova lista entra em vigor nesta sexta-feira (13).

Com a mudança, passam a fazer parte oficialmente da integração as linhas 319 (Alvorada–Central, via Túnel Santa Bárbara), SV319 (Alvorada–Central, via Praia do Flamengo) e 536 (Rocinha–Leme). Elas já estavam sendo utilizadas de forma provisória e foram incluídas no lugar das linhas 309, 538 e 548, que deixaram de operar após o lacre das garagens das empresas responsáveis pelos serviços no fim de janeiro.

Outras três linhas seguem mantidas no sistema: 539 (Rocinha–Leme), 583 (Cosme Velho–Leblon) e 584 (Cosme Velho–Leblon).

Na estação Botafogo, os passageiros podem acessar as linhas 319, SV319, 536 e 583 em pontos localizados nas ruas São Clemente e Voluntários da Pátria, que conectam a estação a regiões como Humaitá, Hospital da Lagoa, Jardim Botânico e Gávea. Já a estação Antero de Quental, no Leblon, mantém integração com as linhas 539 e 584.

O sistema permite que o passageiro combine a viagem entre metrô e ônibus pagando apenas a tarifa do metrô, atualmente em R$ 7,90, desde que utilize os cartões de bilhetagem eletrônica aceitos no transporte público da cidade.

Em nota, o MetrôRio informou que analisou a proposta apresentada pela SMTR após a interrupção das linhas anteriores e concordou com a substituição pelos novos serviços. Segundo a concessionária, a integração continua válida para embarques nas estações Botafogo e Antero de Quental e permanece subsidiada pela empresa para garantir o benefício tarifário aos usuários.

A empresa também destacou que a definição, operação e gestão das linhas de ônibus são responsabilidades da prefeitura, por meio da SMTR, e dos consórcios responsáveis pelo transporte municipal.

A integração com linhas de ônibus passou a ser feita por serviços regulares da cidade após o encerramento do chamado "Metrô na Superfície", em julho de 2024. O modelo, criado em 2002, utilizava ônibus específicos para conectar diretamente as estações Botafogo e Antero de Quental ao bairro da Gávea. Após o fim do serviço, a ligação passou a ocorrer por meio de linhas municipais incluídas no sistema de integração tarifária.