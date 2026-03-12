Via de acesso ao Mirante Dona Marta está completamente interditada - Divulgação/Parque Nacional da Tijuca

Via de acesso ao Mirante Dona Marta está completamente interditadaDivulgação/Parque Nacional da Tijuca

Publicado 12/03/2026 11:14

Rio - O Parque Nacional da Tijuca interditou, nesta quinta-feira (11), o acesso ao Mirante Dona Marta, na Zona Sul, tanto para veículo, a pé ou por bicicleta. A medida ocorre devido a um afundamento da pista em um pequeno trecho da via.

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Segundo a administração do espaço, a interdição ocorre por motivo de segurança. A prefeitura e o ICMBio estão avaliando o problema em conjunto, inclusive as causas, para poder identificar o que é necessário fazer e definir os responsáveis pelas medidas a serem adotadas.



Em comunicado, o parque reforça o pedido ao público para colaborar e respeitar o fechamento. Outra orientação é que as pessoas não acessem o mirante por caminhos alternativos ou não oficiais, devido aos riscos. O Mirante Dona Marta fica dentro do Parque Nacional da Tijuca, que é gerenciado pelo ICMBio. Segundo a administração do espaço, a interdição ocorre por motivo de segurança. A prefeitura e o ICMBio estão avaliando o problema em conjunto, inclusive as causas, para poder identificar o que é necessário fazer e definir os responsáveis pelas medidas a serem adotadas.Em comunicado, o parque reforça o pedido ao público para colaborar e respeitar o fechamento. Outra orientação é que as pessoas não acessem o mirante por caminhos alternativos ou não oficiais, devido aos riscos. O Mirante Dona Marta fica dentro do Parque Nacional da Tijuca, que é gerenciado pelo ICMBio.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a interdição e reclamaram sobre as condições do acesso ao mirante, que tem sido tomado por vans de passeios turísticos.

"A ladeira para o mirante virou um estacionamento das vans que sobem e descem com visitantes do Cristo Redentor. O lugar fede a urina também. Nas Paineiras, motociclistas passam sem nenhuma fiscalização, a toda velocidade, já quase atropelaram visitantes do parque várias vezes", relatou um perfil. "Só assim o mirante respira um pouco. Tomara que os guias vejam como é importante cuidar e respeitar a natureza", apontou outro. "Poxa, justo no meu momento de conhecer", lamentou um terceiro.