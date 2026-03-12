Serviços incluem a recuperação de pedras portuguesas e outros reparos - Divulgação / Prefeitura do Rio

Serviços incluem a recuperação de pedras portuguesas e outros reparos Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 12/03/2026 13:06

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos iniciou nesta quarta-feira (11) obras de revitalização em calçadas no Centro e em Vila Isabel, na Zona Norte. Os serviços incluem a recuperação de pedras portuguesas, nivelamento de paralelepípedos, implantação de baias de estacionamento e outros reparos.

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No Centro, as equipes atuarão nas ruas da Quitanda e do Ouvidor, nas adjacências da Rua da Alfândega e na região da Gamboa, no entorno da Praça da Harmonia.Já em Vila Isabel, as intervenções serão no Boulevard 28 de Setembro, onde estão as famosas "Calçadas Musicais", criadas em comemoração ao quarto centenário da cidade, em 1965. Em pedras portuguesas pretas e brancas, elas retratam partituras de clássicos da música brasileira, como "Feitiço da Vila", de Noel Rosa, "Carinhoso", de Pixinguinha, e "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso."A conservação das calçadas históricas vai além da manutenção urbana. Trata-se de preservar elementos que contam a história da cidade e que fazem parte da identidade cultural do Rio. Nosso objetivo é recuperar esses pavimentos mantendo suas características originais e garantindo a preservação da nossa memória", afirma o secretário de Conservação, Diego Vaz.Até o final do ano, o Boulevard 28 de setembro será a única avenida do Rio totalmente musical: no seu início, a estátua de Noel Rosa voltará ao seu lugar original, já no final, a Praça Barão de Drummond receberá um monumento em homenagem a Martinho da Vila.