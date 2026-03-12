Carga de carnes foi recuperada na Avenida Itaóca, no Complexo do Alemão - Divulgação / PMERJ

Carga de carnes foi recuperada na Avenida Itaóca, no Complexo do AlemãoDivulgação / PMERJ

Publicado 12/03/2026 15:18

Rio - Uma carga de carnes avaliada em R$ 850 mil foi recuperada, nesta quinta-feira (12), no Complexo do Alemão, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram do local.

Segundo a corporação, policiais militares do 3° BPM (Méier) recuperaram o caminhão na Avenida Itaóca após receberem o alerta de roubo em curso.

O caso foi registrado 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil informou que veículo e o motorista do caminhão foram encaminhados à delegacia. As investigações estão em andamento para localizar imagens e apurar a autoria do crime.