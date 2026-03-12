Homem é levado por agentes do Segurança Presente para a 76ª DP - Reprodução/WhatsApp

Homem é levado por agentes do Segurança Presente para a 76ª DPReprodução/WhatsApp

Publicado 12/03/2026 15:01

Rio – Um homem foi preso em Niterói, na Região Metropolitana, por estuprar a própria filha, que tinha 3 anos de idade no período em que os crimes ocorreram. Agentes da Operação Segurança Presente do município encontraram o acusado, de 27, nesta quarta-feira (11).

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pela operação, os abusos teriam acontecido entre setembro de 2025 e janeiro de 2026. Ao notar o surgimento de ferimentos no corpo da filha, a mãe da criança questionou o pai.

Segundo registros na investigação, ele confessou ter cometido os abusos. Em seguida, a mulher deixou a casa com os filhos e foi viver com a mãe, avó das crianças.

A equipe do Segurança Presente localizou o então foragido, que não teve a identidade revelada para preservação da menina, na Rua Padre José Euger, no bairro Ititioca. O homem foi encaminhado à sede da 76ª DP (Niterói) para cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permaneceu detido na distrital à disposição da Justiça.