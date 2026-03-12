Ex-anestesista, Giovanni Quintella Bezerra está preso desde julho de 2022Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
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Órgão acusa Giovanni Quintella Bezerra de improbidade administrativa por usar posição profissional e estrutura de hospital para cometer crimes sexuais
Paes volta a defender vereador preso: 'Até que me provem o contrário'
Prefeito relembrou seu relacionamento com Salvino Oliveira e questionou as provas apresentadas pela Polícia Civil
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