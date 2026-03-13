Operação foi realizada pela 126ª DP (Cabo Frio)Reprodução
Operação mira grupo envolvido com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Quadrilha teria envolvimento com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e o líder mora em área nobre de Cabo Frio, na Região dos Lagos
Operação mira grupo envolvido com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Quadrilha teria envolvimento com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e o líder mora em área nobre de Cabo Frio, na Região dos Lagos
Polícia investiga caso de agressão e assédio contra casal de mulheres em Maricá
Uma das vítimas está internada em hospital da cidade
Adolescente de 14 anos sofre assédio sexual dentro de colégio particular na Zona Norte
Família da vítima procurou a direção da escola, mas relatou descaso e omissão no atendimento. Polícia investiga o caso
Briga por herança: Foragido por assassinar homem é preso em Japeri
Cunhada da vítima teria sido a mandante do crime
Suspeito morre e outros quatro são presos em operação no Morro do Jordão
Pistolas e drogas foram apreendidas; ação ainda está em andamento
Atores e moradores de Campo Grande pedem ajuda para reformar Teatro de Arena Elza Osborne
Lona Cultural enfrenta sérios problemas estruturais, desgaste nas pinturas e falta de patrocínio fixo
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