Confusão começou no espaço interno do Pier 021 Lounge - Reprodução / Redes Sociais

Confusão começou no espaço interno do Pier 021 LoungeReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/03/2026 10:19

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de agressão e assédio contra um casal de mulheres, ocorrido em uma casa de show, em Maricá, Região Metropolitana. Uma das vítimas está internada em um hospital da cidade.

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O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (9). De acordo com informações preliminares, um homem abordou uma das mulheres e a importunou, insistindo em beijá-la. A vítima falou que estava com a companheira e não tinha interesse. Neste momento, o suspeito teria feitos gestos obscenos e homofóbicos.

A situação gerou uma discussão entre os envolvidos, que terminou em agressões por parte do homem. Uma das mulheres sofreu golpes na cabeça, do lado de fora do estabelecimento, e caiu no chão. Érica de Aguiar da Conceição, de 32 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

Nesta sexta-feira (13), a Prefeitura de Maricá informou que a paciente segue internada na unidade com quadro estável.

O Programa Rio Sem LGBTIfobia, por meio do Centro de Cidadania LGBTI+ Metropolitana II, do Governo do Rio, acompanha o caso prestando acolhimento, apoio jurídico e suporte às vítimas e seus familiares.

"Um contexto que apresenta fortes indícios de tentativa de feminicídio motivado por lesbofobia. A LGBTIfobia é crime e não pode ser tolerada. Mulheres lésbicas e bissexuais seguem sendo vítimas de violências motivadas pelo ódio e pelo preconceito. Não podemos mais aceitar que mulheres sejam agredidas ou mortas por serem quem são e por amarem quem amam", destacou em nota.

O caso é investigado pela 82ª DP (Maricá). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

O que diz a casa de show?

Toda a confusão aconteceu no Pier 021 Lounge, no Centro de Maricá. Em nota divulgada nas redes sociais, o estabelecimento manifestou solidariedade às vítimas e disse que os funcionários estão dispostos a auxiliar a investigação.

"Repudiamos de forma absoluta qualquer tipo de violência, preconceito ou intolerância ainda mais se tratando de mulher. O que aconteceu é inadmissível e nos causa enorme indignação e tristeza. O Pier 021 prestou toda assistência possível, colaborando integralmente com as autoridades competentes. Nossos funcionários se colocaram à disposição para prestar depoimento e disponibilizamos todas as imagens de circuito interno de câmeras. Os proprietários estiveram presentes na delegacia e no hospital, acompanhando a família e oferecendo todo apoio", informou o texto.

Ainda segundo o Pier, depois da discussão, o homem envolvido foi retirado da área interna da casa de show pela equipe de apoio. Posteriormente, as mulheres também saíram e a confusão continuou, terminando na agressão. O estabelecimento ressaltou que funcionários tentaram intervir e acionaram o socorro.