Alan é o terceiro suspeito envolvido no caso que foi presoReprodução
Marcos foi assassinado na madrugada do dia 17 de janeiro, por volta das 3h, dentro de casa no bairro Vila Scintila, em Queimados. Na ocasião, Alan, junto com o mototaxista Felipe David Scena, foi até a residência da vítima a bordo de uma motocicleta, pularam o muro e forçaram a entrada na casa.
Em seguida, o homem surpreendeu os dois suspeitos e Felipe o agrediu com um soco, o derrubando no chão. Logo depois, Alan atirou na direção da vítima, que não teve chance de reagir.
Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizou uma operação na comunidade São Jorge ,em Japeri, para tentar localizar Alan na última quarta-feira (11), mas não conseguiram. No entanto, no dia seguinte, após receberem denúncias, policiais militares do 24ºBPM (Queimados) conseguiram prendê-lo e o encaminharam à delegacia.
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