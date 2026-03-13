Alan é o terceiro suspeito envolvido no caso que foi preso - Reprodução

Alan é o terceiro suspeito envolvido no caso que foi presoReprodução

Publicado 13/03/2026 10:00





Marcos foi assassinado na madrugada do dia 17 de janeiro, por volta das 3h, dentro de casa no bairro Vila Scintila, em Queimados. Na ocasião, Alan, junto com o mototaxista Felipe David Scena, foi até a residência da vítima a bordo de uma motocicleta, pularam o muro e forçaram a entrada na casa.



Em seguida, o homem surpreendeu os dois suspeitos e Felipe o agrediu com um soco, o derrubando no chão. Logo depois, Alan atirou na direção da vítima, que não teve chance de reagir. Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (12), o foragido da Justiça Alan Victor Bezerra Ribeira, conhecido como Alanzinho, em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de executar Marcos Aparecido Barcelos da Silva, de 52 anos, em janeiro deste ano. Investigações apontam que o crime foi encomendado pela cunhada da vítima, por briga de herança. Marcos foi assassinado na madrugada do dia 17 de janeiro, por volta das 3h, dentro de casa no bairro Vila Scintila, em Queimados. Na ocasião, Alan, junto com o mototaxista Felipe David Scena, foi até a residência da vítima a bordo de uma motocicleta, pularam o muro e forçaram a entrada na casa.Em seguida, o homem surpreendeu os dois suspeitos e Felipe o agrediu com um soco, o derrubando no chão. Logo depois, Alan atirou na direção da vítima, que não teve chance de reagir.

A mandante do assassinato, Suellen Custodio de Amorim, teria pago o valor de R$5 mil pela "encomenda", devido a uma disputa familiar por conta da herança do seu falecido companheiro. Ela foi presa também Japeri, nesta terça (10), e o condutor da moto no último dia 4.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizou uma operação na comunidade São Jorge ,em Japeri, para tentar localizar Alan na última quarta-feira (11), mas não conseguiram. No entanto, no dia seguinte, após receberem denúncias, policiais militares do 24ºBPM (Queimados) conseguiram prendê-lo e o encaminharam à delegacia.





