Prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Divulgação

Publicado 12/03/2026 08:57

Rio - A Polícia Civil prendeu, em Japeri, na Baixada Fluminense, uma suspeita de encomendar a execução do cunhado devido a uma disputa familiar por conta da herança do falecido companheiro dela. De acordo com a investigação, a mulher pagou R$ 5 mil a dois homens para matarem Marcos Aparecido Barcelos da Silva, de 52 anos.

O crime ocorreu na madrugada do dia 17 de janeiro deste ano, no bairro Vila Scintila, em Queimados, ainda na Baixada Fluminense. Na ocasião, dois criminosos invadiram a residência da vítima e a executaram. Após tomar conhecimento do assassinato, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) começou as diligências, com análise de imagens de câmeras de segurança da rua do imóvel onde aconteceu o fato e de outros locais monitorados pela prefeitura da cidade.

Agentes da especializada conseguiram identificar a moto que os bandidos usaram para fugir do local. Com isso, eles indiciaram os responsáveis pelo homicídio. Conforme a investigação, a dupla foi contratada pela cunhada de Marcos, que estava em busca da herança do companheiro dela, já falecido.

Os policiais localizaram o paradeiro da mulher, que não teve a identidade revelada, nesta terça-feira (10), e cumpriram um mandado de prisão temporária.

No último dia 4, o condutor da moto usada na execução foi preso pela DHBF. As buscas continuam em andamento para localizar o terceiro suspeito de envolvimento.