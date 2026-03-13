Tiras da DPMA cumprem mandados de busca e apreensão na Baixada - Reprodução

Tiras da DPMA cumprem mandados de busca e apreensão na BaixadaReprodução

Publicado 13/03/2026 08:43

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizaram, nesta sexta-feira (13), uma operação contra uma quadrilha envolvida com descarte clandestino de lixo em Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada, que teria envolvimento com o Comando Vermelho. Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante.

Os agentes cumpriram também 70 mandados de busca e apreensão na capital do estado e em outros municípios: Duque de Caxias, Magé, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, São Gonçalo, Paracambi, Seropédica, Resende e Paty do Alferes, além de São Lourenço, em Minas Gerais.

As investigações constataram um fluxo recorrente e sistemático de caminhões realizando despejo ilegal, incluindo avanço direto sobre áreas de manguezal, ecossistema que é ambientalmente protegido. No lixão, há um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), mas a polícia identificou que a associação está recebendo lixo doméstico e materiais fora da área licenciada. Além desse terreno, foram flagradas outras três áreas na mesma região utilizando o mesmo meio ilegal.

A DPMA, por meio de levantamentos ambientais e monitoramento, mapearam a expansão e identificaram veículos utilizados pela organização criminosa, proprietários, vínculos empresariais e pontos estratégicos. De acordo com a Polícia Civil, um mercado ilícito de descarte de resíduos, com objetivo de reduzir custos operacionais mediante a deposição irregular.

O local mais próximo destinado ao descarte de resíduos fica a 70 km de distância, com um tempo estimado de cerca de 1 hora. Em relação à gasolina, há uma redução de custos de R$ 340 por viagem. Além disso, ao considerar que cada caminhão comporta cerca de seis toneladas de carga útil, uma única viagem geraria uma despesa de aproximadamente R$ 654 até o local, demonstrando o objetivo monetário do grupo. No descarte irregular, a cobrança era de R$ 25 por caminhão.

As investigações também apontam indícios da ligação do grupo criminoso com o Comando Vermelho, que seria responsável por favorecer a continuidade das atividades ilegais, inclusive mediante possível cobrança para acesso às áreas de despejo.

A operação desta quarta, portanto, visou à desarticulação da estrutura responsável pela expansão dos lixões clandestinos em Jardim Gramacho, responsabilizando todos os envolvidos e contribuindo para a proteção do meio ambiente e da saúde pública.