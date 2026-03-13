Tiras da DPMA cumprem mandados de busca e apreensão na BaixadaReprodução
Quadrilha ligada à facção que explora lixão na Baixada é alvo de operação
Agentes cumprem 86 mandados de busca a apreensão em 11 cidades do Rio e em São Lourenço, em Minas. Duas pessoas foram presas em flagrante
Ex-chefe do tráfico em Belford Roxo é condenado a 37 anos por ordenar morte de PM
O executor do crime também foi sentenciado no mesmo julgamento
Mais de R$ 14 milhões em dívidas são renegociadas no Mutirão Dívida Zero RJ
Diversos acordos ultrapassaram 50% de desconto e, em alguns casos, chegaram a 100% do valor devido
Boate em Pilares é interditada por falta de alvará de funcionamento
Estabelecimento também não apresentou licenciamento sanitário
PM e outros quatro são presos em Niterói por movimentações financeiras para organizações criminosas
Ação da Polícia Federal resultou ainda na apreensão de R$ 800 mil
Vídeo: preso suspeito de matar vigilante em Niterói
Segundo as investigações, Maximiliano Pina Júlio, de 41 anos, foi assassinado enquanto trabalhava no Horto do Fonseca
Rede de lojas retira das vendas modelo de camisa usado por réu no caso de estupro coletivo
Victor Hugo Simonin se apresentou na delegacia usando peça com uma frase associada a grupos misóginos na internet
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