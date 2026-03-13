Com céu nublado, Rio tem previsão de chuvas isoladas nesta sexta-feira (13) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Com céu nublado, Rio tem previsão de chuvas isoladas nesta sexta-feira (13)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 13/03/2026 11:49

Rio - Após frequentes dias de chuva, o Rio terá uma trégua a partir de domingo. A previsão é de que a temperatura se mantenha estável, com previsão de chuvas isoladas e ventos moderados ao longo do final de semana. Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições meteorológicas serão influenciadas por uma baixa pressão na costa da cidade.

Nesta sexta-feira (13), a mínima é de 21°C e a máxima, de 29°C. Os ventos serão moderados durante todo o dia, e há previsão de pancadas de chuvas fracas e isoladas.

O mesmo ocorre no sábado (14). O céu ficará nublado, com temperatura estável e chuva isolada e fraca a qualquer momento do dia. Os ventos serão moderados e os termômetros devem variar entre 21 °C e 31 °C.

Já no domingo (15), o sol reaparece com o céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas vão de 20 °C a 30 °C.

Na segunda-feira (16), o padrão se mantém: céu entre nublado e parcialmente nublado, tempo seco e ventos fracos a moderados. A mínima prevista é de 19 °C e a máxima, de 31 °C.



E na terça-feira (17), o céu também será parcialmente nublado, ainda sem chuva, com ventos fracos a moderados. As temperaturas permanecem estáveis, variando entre 19 °C e 31 °C.