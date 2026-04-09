Trio foi detido por policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) - Reprodução

Trio foi detido por policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter)Reprodução

Publicado 09/04/2026 17:00

Rio - Hercules Teixeira, de 42 anos, Julio Cesar Chagas de Oliveira, de 34, e Willian Douglas Bernardes Ferreira de Souza, de 29 foram presos em flagrante em uma operação no combate ao tráfico de drogas, no Centro do Rio. O trio possui ligações com a facção Comando Vermelho e operava um imóvel invadido na Rua Leandro Martins, que servia como base estratégica para o comércio de entorpecentes no Morro da Providência. Eles foram detidos por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) na quarta-feira (8).