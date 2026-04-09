Rio - Hercules Teixeira, de 42 anos, Julio Cesar Chagas de Oliveira, de 34, e Willian Douglas Bernardes Ferreira de Souza, de 29 foram presos em flagrante em uma operação no combate ao tráfico de drogas, no Centro do Rio. O trio possui ligações com a facção Comando Vermelho e operava um imóvel invadido na Rua Leandro Martins, que servia como base estratégica para o comércio de entorpecentes no Morro da Providência. Eles foram detidos por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) na quarta-feira (8).
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Segundo a Polícia Civil, a estrutura descrita pelos policiais como um "bunker", era protegida por uma porta de aço instalada especificamente para dificultar o acesso das equipes e garantir tempo de fuga aos criminosos. O grupo era organizado entre "olheiros", que monitoravam a movimentação externa, e "vapores", responsáveis pela venda direta.
No interior do imóvel, foram apreendidos 158 pinos de cocaína, 262 pedras de crack, 24 tabletes de maconha e 13 frascos de loló. Além das prisões e do confisco das drogas, os policiais removeram a barreira metálica, desarticulando o ponto de venda que seguia um padrão de ocupação já identificado em outras áreas da região central e da Lapa.
O trio foi conduzido à delegacia e autuado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
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