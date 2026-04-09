Servidores da rede estadual fizeram protesto na Francisco Bicalho, nesta quinta-feira (9)Reprodução / COR
Professores da rede estadual fazem ato e pedem cumprimento do piso nacional
Ato reuniu servidores nesta quinta-feira (9)
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Imagens mostram correria antes da água atingir o local
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Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), na Avenida Ministro Edgard Romero
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