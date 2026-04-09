Servidores da rede estadual fizeram protesto na Francisco Bicalho, nesta quinta-feira (9) - Reprodução / COR

Servidores da rede estadual fizeram protesto na Francisco Bicalho, nesta quinta-feira (9)Reprodução / COR

Publicado 09/04/2026 07:32 | Atualizado 09/04/2026 12:30

Rio - Uma manifestação de professores e servidores da rede estadual de educação ocupou duas faixas da Avenida Francisco Bicalho, no Centro, na manhã desta quinta-feira (9).

O trânsito apresentou retenções para quem desejava seguir pela Cidade Nova, nas proximidades do Elevado do Gasômetro, atingindo a Avenida Brasil, na altura do Caju.

Com cartazes e faixas, os manifestaram pediram o cumprimento do pagamento do piso nacional, a implementação de um plano de carreira e reajuste salarial.