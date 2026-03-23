Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi presoDivulgação / PCERJ
O episódio ocorreu na madrugada do sábado passado (21), no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Conforme a investigação, o grupo perseguiu o animal até cercá-lo e, em seguida, iniciou as agressões utilizando objetos como pedaços de madeira e barras metálicas. Registros de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os envolvidos, que foram localizados poucas horas depois.
Após o ataque, a capivara conseguiu escapar, mesmo ferida. Equipes de resgate encontraram o animal posteriormente em uma área próxima e o encaminharam para atendimento veterinário. Apesar da gravidade inicial dos ferimentos, houve sinais de recuperação ao longo do atendimento.
As apurações também indicam que uma pessoa que tentou interromper a violência acabou sendo ameaçada por um dos suspeitos. Investigadores avaliam ainda se o grupo já esteve envolvido em outras situações semelhantes, o que pode agravar o enquadramento dos crimes.
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