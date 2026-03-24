Publicado 24/03/2026 00:00

A sinalização de Donald Trump sobre um possível acordo com o Irã em poucos dias reforça a expectativa de pausa nos confrontos. Diante da alta do petróleo e dos impactos já sentidos até por países neutros, qualquer avanço diplomático pode ajudar a conter uma crise econômica mais ampla.

A temporada de renúncias começou. A saída de Romeu Zema do governo de Minas, como possível pré-candidato à Presidência, se soma aos movimentos de Eduardo Paes, cotado para o governo do Rio, e de Cláudio Castro, que mira o Senado. Em ano pré-eleitoral, a gestão perde espaço para o reposicionamento político.