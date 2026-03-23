Moradores da região tentaram buscar pelo dono nas redes sociais - Reprodução

Moradores da região tentaram buscar pelo dono nas redes sociaisReprodução

Publicado 23/03/2026 17:22

Rio - Um pitbull abandonado atacou na manhã desta segunda-feira (23) uma cadela da raça beagle, na Rua Uruguai, uma das mais movimentadas da Tijuca, Zona Norte. O cão, que apresentava ferimentos e sinais claros de estar perdido, avançou ao se sentir acuado, ferindo a cadela Amy, que precisou levar pontos. O pai da tutora da cachorrinha atacada está sob observação em uma unidade de saúde.

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De acordo com Ana Carla Costa, tutora de Amy, o susto foi enorme e o diagnóstico médico reforçou a gravidade do ocorrido. "A médica veterinária me informou que, se a mordida tivesse sido no abdômen da minha cachorrinha, poderia ter sido fatal", relatou.



Ela acredita que o comportamento do animal seja reflexo do trauma das ruas e do histórico de abandono na região. "Infelizmente há um histórico frequente de abandono de animais nesta área. Provavelmente por estar assustado, quando ele a viu (a cadela), foi atacá-la", explicou.

Ana Carla fez questão de separar a raça da atitude de quem abandona. "Sei que há um estigma enorme com relação aos pitbulls e me solidarizo. No entanto, abandono é crime e deve ser tratado como tal. Nessa situação, o perigo é inquestionável", desabafou.



Logo após o ocorrido, o animal demonstrou ser doce com as pessoas que se aproximaram. Segundo a Andrea Duarte, que ajudou a alimentá-lo, o pitbull estava faminto e aceitou carinho de todos. "Pegamos uma corda e o amarramos no poste. Com humanos ele é superdócil. Cheguei, dei comida, ele sentava e comeu na minha mão. Mas com outro cachorro que passava, ele ficava muito agitado", explicou Andrea.

Moradores da região chegaram a postar imagens do pitbull nas redes sociais na tentativa de achar o dono do animal e se mobilizaram para o resgate, que foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Os agentes levaram o animal para o quartel da Rua Antônio Basílio, também na Tijuca. Até o fechamento desta reportagem o tutor ainda não havia sido localizado.

De acordo com a Andrea, ela pretende visitar a unidade nesta terça-feira (24) para acompanhar o estado de saúde do cão e garantir que ele receba o tratamento adequado para os ferimentos.



O abandono de animais é crime, resultando em reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.