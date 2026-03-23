Policiais da 50ª DP (Itaguaí) foram os responsáveis por localizar as vítimas - Divulgação / PCERJ

Policiais da 50ª DP (Itaguaí) foram os responsáveis por localizar as vítimasDivulgação / PCERJ

Publicado 23/03/2026 21:26 | Atualizado 23/03/2026 21:51

Rio - A Polícia Civil resgatou um motorista e o ajudante, funcionários de uma transportadora, que foram sequestrados nesta segunda-feira (23), na comunidade do Engenho, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Uma carga de eletrodomésticos, avaliada em cerca de R$ 40 mil, foi recuperada e um homem preso em flagrante.

De acordo com agentes da 50ª DP (Itaguaí), um grupo especializado em roubos de cargas de uma rede varejista era monitorado desde a sexta-feira passada (20). Segundo as investigações, os criminosos abordavam os funcionários de transportadoras, colocavam as vítimas dentro do baú do caminhão e levava elas para a comunidade, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), onde eram mantidas até que toda a mercadoria fosse retirada do veículo.

Com base nas informações apuradas, os policiais realizaram a ação desta segunda-feira. O motorista e o ajudante foram localizados dentro de um carro, no interior da comunidade. As investigações estão em andamento para identificar e prender os outros integrantes do grupo criminoso.