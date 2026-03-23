Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 23/03/2026 17:20

Rio - Um casal foi preso logo depois que uma bebê de 1 ano e 8 meses deu entrada morta, com sinais de maus-tratos, em uma unidade hospitalar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O padrasto e a mãe da criança foram localizados no bairro Cerâmica.

De acordo com a Polícia Civil, a bebê apresentava diversos hematomas e lesões graves pelo corpo. A dupla tentou inicialmente justificar os ferimentos, mas a gravidade das marcas levantou suspeitas da equipe médica.

Segundo os exames periciais, a menina tinha lesões antigas e recentes, incluindo traumatismo craniano, compatíveis com agressões sucessivas.

As agressões aconteceram dentro da casa em que eles viviam. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de sangue na cama da criança, além de marcas em um interruptor de luz.

O padrasto foi preso por feminicídio, enquanto a mãe responderá por maus-tratos com resultado morte.