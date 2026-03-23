Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
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Menina apresentava lesões antigas e recentes. Sangue foi encontrado na cama da criança
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