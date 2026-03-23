Homem morreu no cruzamento da Avenida Heitor Beltrão com a Rua Almirante Cochrane - Reprodução / Google Street View

Homem morreu no cruzamento da Avenida Heitor Beltrão com a Rua Almirante CochraneReprodução / Google Street View

Publicado 23/03/2026 18:36

Rio - Um homem morreu atropelado por um ônibus, no início da tarde segunda-feira (23), na Tijuca, Zona Norte. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Heitor Beltrão com a Rua Almirante Cochrane. A vítima teria tentando entrar pela janela do coletivo em movimento, mas se desequilibrou, caiu, foi atropelada e teve morte instantânea.



De acordo com a Polícia Civil, o condutor do ônibus e outras testemunhas foram ouvidos na delegacia. Além disso, serão vistas as imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o momento do atropelamento para auxiliar nas investigações.



Devido ao acidente, uma faixa da Heitor Beltrão precisou ser interditada para o trabalho da perícia e remoção do corpo.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).