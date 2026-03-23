Suspeito foi conduzido à DHBF - Divulgação

Suspeito foi conduzido à DHBFDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:20

Rio – Um homem foi preso, nesta segunda-feira (23), por ser suspeito de matar a companheira ao incendiar uma casa com ela dentro. O crime ocorreu no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) chegaram ao imóvel, na Rua José Paulino, e foram informados pelo Corpo de Bombeiros de que havia um corpo carbonizado trancado em um cômodo.

O suspeito de feminicídio, que não teve a identidade divulgada, estava no local e demonstrava sinais de embriaguez. Os policiais o conduziram à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) onde o caso foi registrado.