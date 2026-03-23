A ação de fiscalização no local concluiu que houve falha na prestação do serviço, caracterizando infração - Divulgação

A ação de fiscalização no local concluiu que houve falha na prestação do serviço, caracterizando infração Divulgação

Publicado 23/03/2026 15:50

Rio - A concessionária SuperVia foi autuada por causa de uma falha técnica em um trem provocar uma explosão seguida de princípio de incêndio, na noite de domingo (22), na estação de Quintino, na Zona Norte do Rio.

O caso aconteceu por volta das 20h, em uma composição da linha 2 (Deodoro–Central), que transportava cerca de 60 passageiros. Apesar do susto, não houve registro de feridos, e todos foram retirados do trem com segurança.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ, o problema teve origem no pantógrafo, equipamento responsável por captar energia elétrica da rede aérea, e gerou um forte clarão no momento da falha.

O serviço ferroviário chegou a ser interrompido por cerca de 15 minutos, sendo normalizado na manhã desta segunda-feira (23). Durante a fiscalização, também foi identificada a presença de fumaça na via, causada pelas estruturas de madeira que sustentam os trilhos, sem impacto direto na circulação dos trens.

Segundo os órgãos, funcionários da concessionária foram acionados rapidamente e conseguiram conter o foco do incêndio, eliminando o risco imediato aos passageiros.

A ação de fiscalização concluiu que houve falha na prestação do serviço, caracterizando infração ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à oferta de serviço seguro e eficiente. Também foi constatada a ausência do Livro de Reclamações do Procon-RJ.

O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou a gravidade da ocorrência.

“Trata-se de uma situação que expôs diretamente os consumidores a risco. O transporte público precisa operar com total segurança e eficiência. Não podemos admitir falhas desse tipo, que colocam em risco a integridade física dos passageiros”, afirmou.

A SuperVia foi notificada e tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. O caso segue em análise e pode resultar na aplicação de sanções administrativas.

