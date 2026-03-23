Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi preso - Divulgação / PCERJ

Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi presoDivulgação / PCERJ

Publicado 23/03/2026 08:58

Rio – Dois adolescentes envolvidos no episódio de espancamento de uma capivara, na madrugada do último sábado (21), na Ilha do Governador, Zona Norte, vão cumprir internação provisória por determinação da Vara da Infância e da Juventude. A medida foi decretada neste domingo (22), logo após a dupla ter sido conduzida à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e ser ouvida no Juizado.

Já os seis homens presos pela Polícia Civil passarão por uma audiência de custódia, marcada para às 13h desta segunda-feira (23), no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). A sessão tem previsão de encerrar às 18h.



O ataque ocorreu próximo à orla do Quebra Coco, no bairro Jardim Guanabara, por volta de 1h. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o grupo perseguiu e agrediu o animal com pedaços de madeira e barras de ferro. O roedor chega a se contorcer de dor em algumas cenas. Na manhã seguinte à violência, ela foi encontrada em um terreno baldio com sangramentos na região próxima aos olhos e ao nariz.

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"Mesmo ela tendo melhorado muito, ela tem chance de ficar cega do olho esquerdo. Ela teve uma lesão muito significativa, chegou aqui com muitos hematomas. Em relação ao traumatismo craniano, não posso desconsiderar uma evolução negativa, apesar de já ter melhorado bastante", revelou ao DIA o especialista.

Reportagem de Ágatha Araújo, com supervisão de Adriano Araújo

