Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi presoDivulgação / PCERJ

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Rio – Dois adolescentes envolvidos no episódio de espancamento de uma capivara, na madrugada do último sábado (21), na Ilha do Governador, Zona Norte, vão cumprir internação provisória por determinação da Vara da Infância e da Juventude. A medida foi decretada neste domingo (22), logo após a dupla ter sido conduzida à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e ser ouvida no Juizado.
Já os seis homens presos pela Polícia Civil passarão por uma audiência de custódia, marcada para às 13h desta segunda-feira (23), no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). A sessão tem previsão de encerrar às 18h. 
O ataque ocorreu próximo à orla do Quebra Coco, no bairro Jardim Guanabara, por volta de 1h. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o grupo perseguiu e agrediu o animal com pedaços de madeira e barras de ferro. O roedor chega a se contorcer de dor em algumas cenas. Na manhã seguinte à violência, ela foi encontrada em um terreno baldio com sangramentos na região próxima aos olhos e ao nariz.
Após o resgate, o bicho passou por uma sedação para estabilizar um traumatismo craniano e teve uma melhora no quadro de saúde, mas ainda precisa de cuidados redobrados. De acordo com o veterinário Jeferson Pires, o bicho está bem ativo, mas corre o risco de perder a visão esquerda, por conta dos ferimentos.
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Capivara ficou com diversos ferimentos pelo corpo - Divulgação/Cras Estácio
Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi preso - Divulgação / PCERJ
"Mesmo ela tendo melhorado muito, ela tem chance de ficar cega do olho esquerdo. Ela teve uma lesão muito significativa, chegou aqui com muitos hematomas. Em relação ao traumatismo craniano, não posso desconsiderar uma evolução negativa, apesar de já ter melhorado bastante", revelou ao DIA o especialista.
Reportagem de Ágatha Araújo, com supervisão de Adriano Araújo