Acidente ocorreu ao fim do desfile da União de Maricá - Reprodução

Acidente ocorreu ao fim do desfile da União de Maricá Reprodução

Publicado 17/04/2026 17:55

Itamar Oliveira, 65 anos, integrante da escola de samba União de Maricá, morreu nesta sexta-feira (17) após complicações ser atropelado por um carro alegórico da própria agremiação durante o desfile de Carnaval este ano da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.

Ele estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, há dois meses e não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu esmagamento e fraturas expostas nas pernas e teve uma delas amputada. Ele chegou a passar por cirurgias durante o período de internação, mas o quadro não evoluiu.



O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, durante o segundo dia de desfiles da Série Ouro. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), já que o caso é tratado como acidente.



A União de Maricá foi a campeã e garantiu vaga no Grupo Especial, onde abrirá os desfiles de 2027 na Marquês de Sapucaí.