Itamar Oliveira, 65 anos, integrante da escola de samba União de Maricá, morreu nesta sexta-feira (17) após complicações ser atropelado por um carro alegórico da própria agremiação durante o desfile de Carnaval este ano da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.
Ele estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, há dois meses e não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu esmagamento e fraturas expostas nas pernas e teve uma delas amputada. Ele chegou a passar por cirurgias durante o período de internação, mas o quadro não evoluiu.
O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, durante o segundo dia de desfiles da Série Ouro. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), já que o caso é tratado como acidente.
A União de Maricá foi a campeã e garantiu vaga no Grupo Especial, onde abrirá os desfiles de 2027 na Marquês de Sapucaí.
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