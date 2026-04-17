Cariocas poderão curtir uma praia no final de semana e no feriadoReginaldo Pimenta / Agência O Dia
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Segundo o Alerta Rio, sábado terá sol forte e pancadas de chuva no fim do dia; domingo amanhece com queda na temperatura e chuva fraca
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