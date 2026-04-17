Cariocas poderão curtir uma praia no final de semana e no feriado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas poderão curtir uma praia no final de semana e no feriadoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/04/2026 16:03

Rio - O Rio de Janeiro terá um fim de semana com sol e sem qualquer previsão de chuva, um convite perfeito para os cariocas e turistas aproveitarem as praias e atividades ao ar livre na cidade.

Depois de uma sexta-feira (17) de céu claro e de altas temperaturas, atingindo a marca dos 33°C, o sábado (18) deve ter céu parcialmente nublado a nublado, mas o sol aparece com força ao longo do dia de acordo com o Alerta Rio. No final da tarde terá risco de pancadas de chuva isoladas. Antes da virada no tempo, o calor será intenso, com os termômetros podendo atingir a marca dos 35°C, sendo a temperatura mais alta da semana e mínima de 18°C.

No domingo (19), a chegada de uma frente fria muda o panorama: o céu fica nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e a manhã. O calor dá uma trégua e as temperaturas sofrem um declínio, com máxima de 28°C e mínima de 19°C.

Na segunda-feira (20), o tempo volta a estabilizar, com o céu variando entre nublado e parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem agradáveis, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

O feriado de Tiradentes, na terça-feira (21) deve manter o mesmo padrão, com dia seco, sol entre nuvens e temperaturas estáveis, variando entre 16°C e 29°C.