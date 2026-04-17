Policiais cumpriram um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáver - Divulgação / PCERJ

Policiais cumpriram um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáverDivulgação / PCERJ

Publicado 17/04/2026 12:47

Rio - Um gerente do tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) foi preso na estação General Osório do metrô, em Ipanema, Zona Sul, nesta quinta-feira (16). Ele é acusado de assassinar uma vítima em 2018.



Segundo a Polícia Civil, em maio daquele ano, um homem deixava um baile funk na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, também na Zona Sul, quando criminosos o abordaram. O detido e outros comparsas mataram ele com tiros à queima-roupa, cortaram o corpo em diversas partes e atearam fogo. A corporação não informou a motivação do crime.

Ainda de acordo com a Civil, o bandido era gerente de uma "boca de fumo" na comunidade e também exercia a função de "puxador de guerras" contra traficantes de facções criminosas rivais.



Contra ele, os policiais cumpriram um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. O homem já possuía dez anotações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, disparo de arma de fogo e homicídio qualificado.



Agentes da Subsecretária de Inteligência (SSINTE) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) realizaram a captura após o traficante deixar a comunidade.