Policiais cumpriram um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáverDivulgação / PCERJ
Segundo a Polícia Civil, em maio daquele ano, um homem deixava um baile funk na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, também na Zona Sul, quando criminosos o abordaram. O detido e outros comparsas mataram ele com tiros à queima-roupa, cortaram o corpo em diversas partes e atearam fogo. A corporação não informou a motivação do crime.
Contra ele, os policiais cumpriram um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. O homem já possuía dez anotações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, disparo de arma de fogo e homicídio qualificado.
Agentes da Subsecretária de Inteligência (SSINTE) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) realizaram a captura após o traficante deixar a comunidade.
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