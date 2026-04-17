Um dos detidos é apontado como líder da organização - Divulgação / PCERJ

Um dos detidos é apontado como líder da organização Divulgação / PCERJ

Publicado 17/04/2026 11:56

Rio - Dois homens de uma quadrilha especializada em roubo de cargas em rodovias do Espírito Santo foram presos na manhã desta sexta-feira (17), em Araruama, na Região dos Lagos. Um deles é apontado como líder da organização.

Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava principalmente na BR-101, na região de Viana (ES), durante a madrugada, rendendo motoristas e roubando caminhões com diferentes tipos de mercadorias, sobretudo alimentos.

Os dois criminosos foram condenados a mais de oito anos de prisão por um crime ocorrido em maio de 2017, quando eles interceptaram um caminhão e roubaram carnes e outros produtos na BR-262, próximo ao bairro Bom Pastor, no Espírito Santo.

Ainda de acordo com a corporação, há indícios de que o grupo também esteja envolvido em pelo menos outros três roubos de cargas do mesmo frigorífico.

A ação foi realizada por agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), 40ª DP (Honório Gurgel) e do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), como parte da segunda fase da "Operação Torniquete", que tem como foco reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos.