Alvorada é sempre um dos momentos mais esperados da festa de São Jorge em Quintino - Divulgação

Alvorada é sempre um dos momentos mais esperados da festa de São Jorge em QuintinoDivulgação

Publicado 17/04/2026 13:01

Rio - A Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte, dará início, neste domingo (19), ao calendário de celebrações em homenagem ao Santo Guerreiro, com o Tríduo de São Jorge, reunindo momentos de louvor e oração. O ponto alto da programação acontecerá na quinta-feira (23), feriado dedicado ao santo, com um espetáculo com 300 drones, que durará cerca de 20 minutos, antes da tradicional missa da alvorada, às 5h.

fotogaleria

Pela primeira vez, a comemoração será realizada após a inclusão dos festejos no Calendário Oficial da Cidade. "Fui batizado na Igreja de São Jorge, em Quintino. É uma alegria reconhecer oficialmente a Festa de São Jorge como parte do calendário da cidade. É uma tradição linda, que faz parte da vida e da fé de muitos cariocas. São Jorge representa coragem, esperança e união. Essa celebração mostra bem a força do nosso povo. A Prefeitura vai estar junto, dando todo o suporte para que tudo aconteça com segurança e organização, como essa festa merece", destaca o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Na segunda (20) e terça (21), a agenda segue com reflexões e missas conduzidas por sacerdotes convidados. Já na quarta (22), haverá missas ao meio-dia, às 17h e às 19h, preparando os fiéis para a grande celebração. Na quinta-feira (23), a programação começa à meia-noite, com louvor dedicado a São Jorge e momentos de oração ao longo da madrugada.



A partir das 3h, será realizada a adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 4h, o espetáculo com drones marca o início simbólico das celebrações da alvorada. Em seguida, às 5h, acontece a tradicional missa da alvorada.



Ao longo do dia, missas serão celebradas em diferentes horários. Um dos momentos centrais da programação será a cerimônia das 10h, que contará com a presença do arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani João Tempesta, além de autoridades civis e militares.

Às 16h, os fiéis participam da tradicional procissão pelas ruas de Quintino. A programação segue até a noite, com celebrações até às 19h30.



Vale ressaltar que quem for de carro, poderá estacionar na Faetec (Rua Clarimundo de Melo, 847, Quintino).