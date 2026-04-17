Criança de 2 anos morre em UPA na Ilha do Governador; gestora da unidade abre investigação - Érica Martin / Agência O Dia

Criança de 2 anos morre em UPA na Ilha do Governador; gestora da unidade abre investigaçãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/04/2026 15:39

Rio - Uma criança de 2 anos morreu nesta quinta-feira (16), na UPA de Cocotá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A causa do óbito ainda não foi divulgada. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a Fundação Saúde, responsável pela unidade, abrirá uma sindicância para a apurar o caso.