Criança de 2 anos morre em UPA na Ilha do Governador; gestora da unidade abre investigaçãoÉrica Martin / Agência O Dia
"A direção da UPA Ilha do Governador informa que a criança foi atendida de acordo com os protocolos de assistência à saúde. A Fundação Saúde, gestora da UPA Ilha do Governador, informa que abrirá sindicância para apurar os fatos", comunicou a nota.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para verificar uma ocorrência no local. Na UPA, um homem relatou aos policiais que levou a filha para atendimento médico na unidade, onde ela morreu.
A 37ª DP (Ilha do Governador) foi acionada e investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
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