Criança de 2 anos morre em UPA na Ilha do Governador; gestora da unidade abre investigaçãoÉrica Martin / Agência O Dia

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Rio - Uma criança de 2 anos morreu nesta quinta-feira (16), na UPA de Cocotá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A causa do óbito ainda não foi divulgada. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a Fundação Saúde, responsável pela unidade, abrirá uma sindicância para a apurar o caso.
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37ª DP (Ilha do Governador) investiga morte de criança em UPA - Érica Martin / Agência O Dia
Criança de 2 anos morre em UPA na Ilha do Governador; gestora da unidade abre investigação - Érica Martin / Agência O Dia


"A direção da UPA Ilha do Governador informa que a criança foi atendida de acordo com os protocolos de assistência à saúde. A Fundação Saúde, gestora da UPA Ilha do Governador, informa que abrirá sindicância para apurar os fatos", comunicou a nota.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para verificar uma ocorrência no local. Na UPA, um homem relatou aos policiais que levou a filha para atendimento médico na unidade, onde ela morreu.

A 37ª DP (Ilha do Governador) foi acionada e investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.