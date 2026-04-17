Maicon Guimarães vai para Búzios com os amigos durante o feriado - Érica Martin / Agência O Dia

Maicon Guimarães vai para Búzios com os amigos durante o feriadoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/04/2026 14:43

Rio - A Rodoviária Novo Rio, no Centro da capital fluminense, estima que mais de 365 mil passageiros passarão pelo terminal entre sexta (17) e segunda-feira (27), período que engloba os feriados de Tiradentes, na terça (21), e São Jorge, na quinta (23). Entre os cariocas, os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos, Serrana e Costa Verde, além dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

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A concessionária que administra a rodoviária aponta o pico de movimentação na sexta-feira (17), com cerca de 50 mil embarques e desembarques. Pela manhã, a doméstica Luciene Ferreira, de 53 anos, se preparava para passar o feriadão em casa, na cidade de Saquarema.

"Fico até quarta-feira e aí volto para trabalhar. Gosto de ficar em casa, mas às vezes saio para pescar um siri com meu genro. A gente adora casquinha de siri, ele come e ainda leva para casa! Lá é muito bom para descansar, é um lugar muito tranquilo", pontua.

Para atender à grande circulação durante a semana, as empresas de transporte rodoviário disponibilizam cerca de 1,7 mil ônibus extras, totalizando mais de 12 mil veículos. A concessionária destaca que o aumento no fluxo se concentra no início da semana, já que o feriado de São Jorge, na quinta-feira, é de caráter municipal.

O segurança Ricardo Wilson, de 64 anos, e sua mulher, Renata da Silva, de 48, aproveitaram a folga para celebrar uma data especial. O casal passeará por Nova Friburgo enquanto celebra o aniversário de casamento.

"Vamos só para conhecer, vamos hoje e voltamos amanhã. Vai dar para passear no centrinho", ressalta Ricardo. "Já dei uma olhada para saber alguns passeios, vamos conhecer a cidade. É nosso aniversário de casamento, então vamos comemorar", acrescentou Renata.

Com a proximidade dos feriados, também teve quem aproveitou para emendar a semana de descanso. Maicon Guimarães, de 32 anos, vai sexta-feira (17) para Búzios e só deixa a cidade no domingo (26).

"Vou aproveitar o feriadão para viajar com meus amigos. Vamos para Búzios dar uma voltinha. Sempre que dá, vou para Búzios. Gosto muito de lá, passear pela Orla Bardot, comer uma casquinha… As vistas são maravilhosa, é um lugar relaxante que dá para aproveitar tanto sozinho quanto com a família", conta.

A família da confeiteira Patrícia Bispo, de 33 anos, também aproveitou as datas para se reunir. Ela está indo para São Pedro da Aldeia, mas pretende curtir as praias de Cabo Frio com seu filho John Bispo.

"Vou visitar os avós do John em São Pedro. Normalmente, eu dou uma passada em Cabo Frio porque a praia é muito boa. Nem sempre a lagoa de São Pedro está apropriada para banho, não é indicado. O John ama praia! Se pudesse, virava peixe", brinca Patrícia.

A Rodoviária Novo Rio orienta que os passageiros cheguem com antecedência de uma hora em relação ao horário de embarque, além de levar documento de identificação original com foto.

Alto fluxo no Galeão

O Aeroporto do Galeão espera movimentar mais de 500 mil passageiros entre os dias 17 e 26 de abril. O volume representa um crescimento de aproximadamente 13% em relação ao mesmo intervalo de 2025.



Do total estimado, 342,9 mil passageiros devem viajar em voos domésticos, enquanto 162,9 mil são esperados em operações internacionais. Ao todo, estão previstos aproximadamente 3.199 voos no período, número 12% superior ao registrado no ano anterior.



Entre os principais destinos e origens nacionais estão São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Vitória e Recife. Já no mercado internacional, destacam-se Buenos Aires, Santiago, Lisboa, Bogotá e Cidade do Panamá.