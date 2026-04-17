Cachorro baleado em Guaratiba se recupera bem após passar por cirurgiaDivulgação
Cachorro baleado em Guaratiba se recupera bem
Animal passou por cirurgia, na madrugada desta quinta-feira (16)
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