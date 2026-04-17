Cachorro baleado em Guaratiba se recupera bem após passar por cirurgia - Divulgação

Cachorro baleado em Guaratiba se recupera bem após passar por cirurgiaDivulgação

Publicado 17/04/2026 16:29 | Atualizado 17/04/2026 16:37

Rio - Cachorro de rua que foi baleado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio , se recupera bem, nesta sexta-feira (17), após passar por cirurgia na Fazenda Modelo, abrigo da prefeitura oferece serviços de veterinária e apoio a animais em vulnerabilidade. De acordo com moradores da região, um policial seria o autor do disparo.

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Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), o cãozinho, que estava em estado considerável grave, passa bem e até caminhou pelo local. O procedimento cirúrgico foi realizado na madrugada de quinta-feira (16).

A bala atingiu o estômago, o diafragma e a costela do animal. O cachorro foi alvo de disparo na noite de quarta (15). O DIA entrou em contato com a Polícia Civil para apurar se o caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba), mas até o encerramento da reportagem não houve retorno. O espaço segue aberto.