Marquinhos sem Cérebro - Reprodução de TV

Marquinhos sem CérebroReprodução de TV

Publicado 17/04/2026 16:45

O ex-segurança do contraventor Fernando Iggnacio, morto em 2020, e cabo reformado da Marinha do Brasil, Marcos Paulo Moreira da Silva, conhecido como 'Marquinhos Sem Cérebro' foi condenado a 22 anos e 2 meses de prisão por um homicídio ocorrido em Bangu, na Zona Oeste. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (16), após julgamento no Tribunal do Júri da capital. Ele foi considerado culpado pela morte de Antônio Marcos Duarte Barros.



De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o crime aconteceu em maio de 2011. A vítima foi atraída até o local sob o pretexto de fazer uma entrega de botijões de gás, mas foi surpreendida e baleada várias vezes, sem chance de defesa.



As investigações apontaram que o condenado integrava um grupo criminoso que atuava no controle do comércio de gás na região. Segundo a promotoria, ele participou do planejamento do crime e teria determinado a execução.

Outra condenação

Em 2023, Marcos Paulo já tinha sido condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio praticados em 2006, no bairro de Padre Miguel, também na Zona Oeste. Marcos praticou os crimes com o objetivo de assegurar a execução de outro delito: a exploração de máquinas de caça-níqueis contrabandeadas.

Na tarde do dia 8 de setembro de 2006, na Rua Tocariva, o acusado atirou contra Williams Lima de Souza, que sobreviveu. Os disparos também atingiram um adolescente, que ficou ferido, mas morreu dias depois no hospital.