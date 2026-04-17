Patixa Teló sofre acidente no Rio e Rico Melquiades atualiza estado de saúdeReprodução / Instagram
Segundo Rico, os dois haviam alugado um patinete quando Patixa perdeu o controle e caiu próximo ao meio-fio. Inicialmente, ele afirmou que a amiga havia sido atropelada, o que gerou preocupação entre os fãs.
Na sequência, ele detalhou melhor a situação e explicou que a queda aconteceu durante o trajeto pela orla. “A gente alugou um patinete, daqueles que ficam na orla aqui no Rio. Ela caiu com o patinete e meteu essa parte da perna (coxa) no meio-fio. A gente caiu perto do carro dos Bombeiros e eles foram lá”, contou.
Apesar do susto, Rico reforçou que o estado de saúde da influenciadora não inspira cuidados. “Calma! A Patixa está bem. Sabe como a Patixa é! Gosta de enxame, mas ela está bem, está tudo ótimo. Pelo amor de Deus”, afirmou.
Pouco depois, a própria Patixa apareceu nos Stories do amigo para comentar o episódio com bom humor. “Fui andar ali, bati a minha perna, e fiquei lá. Pensei: ‘Agora vou morrer’. Estou bem. Quem quiser, pode me seguir no Instagram, que estou seguindo todo mundo de volta”, disse, em tom descontraído.
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