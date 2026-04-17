Patixa Teló sofre acidente no Rio e Rico Melquiades atualiza estado de saúde - Reprodução / Instagram

Patixa Teló sofre acidente no Rio e Rico Melquiades atualiza estado de saúdeReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 07:52 | Atualizado 17/04/2026 09:45

Rio - A influenciadora manauara Patixa Teló sofreu um acidente nesta quinta-feira (16), na orla do Rio. Ela estava na companhia do também influenciador Rico Melquiades, que usou as redes sociais para relatar o ocorrido e tranquilizar os seguidores.



Segundo Rico, os dois haviam alugado um patinete quando Patixa perdeu o controle e caiu próximo ao meio-fio. Inicialmente, ele afirmou que a amiga havia sido atropelada, o que gerou preocupação entre os fãs.



Na sequência, ele detalhou melhor a situação e explicou que a queda aconteceu durante o trajeto pela orla. “A gente alugou um patinete, daqueles que ficam na orla aqui no Rio. Ela caiu com o patinete e meteu essa parte da perna (coxa) no meio-fio. A gente caiu perto do carro dos Bombeiros e eles foram lá”, contou.



Apesar do susto, Rico reforçou que o estado de saúde da influenciadora não inspira cuidados. “Calma! A Patixa está bem. Sabe como a Patixa é! Gosta de enxame, mas ela está bem, está tudo ótimo. Pelo amor de Deus”, afirmou.



Pouco depois, a própria Patixa apareceu nos Stories do amigo para comentar o episódio com bom humor. “Fui andar ali, bati a minha perna, e fiquei lá. Pensei: ‘Agora vou morrer’. Estou bem. Quem quiser, pode me seguir no Instagram, que estou seguindo todo mundo de volta”, disse, em tom descontraído.



Patixa ganhou fama ao participar do reality "Rancho da Maia", promovido pelo influenciador Carlinhos Maia.