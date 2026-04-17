Militares foram atacados a tiros e houve confronto com criminosos - Divulgação / PMERJ

Militares foram atacados a tiros e houve confronto com criminososDivulgação / PMERJ

Publicado 17/04/2026 08:54

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (17), uma operação no Morro do 18, na Zona Norte, com o objetivo de retirar barricadas, prender criminosos e apreender armas e drogas.

Segundo a PM, militares do 3º BPM (Méier), e do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), foram atacados a tiros e houve confronto com criminosos. A ação segue em andamento e, até o momento, não há balanço.

Ainda de acordo com a corporação, a operação também conta com o uso de blindados para a remoção de obstáculos.

As barricadas instaladas por traficantes dificultam a circulação de moradores e a entrada de serviços públicos na região.

A intervenção também tem como foco a redução dos índices de roubo de veículos e de cargas na área.