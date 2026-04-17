Igor Aguiar foi preso em Icaraí, em Niterói, e levado à Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Igor Aguiar foi preso em Icaraí, em Niterói, e levado à Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 17/04/2026 07:09

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (17), uma operação contra uma organização envolvida em golpes financeiros por meio de esquema de pirâmide, responsável por prejuízos superiores a R$ 7 milhões. Ao todo, os agentes buscam cumprir 11 mandados de prisão na capital fluminense, Niterói e São Gonçalo. Até o momento, um homem foi preso.

Detido em Icaraí, Zona Sul de Niterói, Igor Aguiar Rodrigues Gonçalves é apontado como integrante do "núcleo comercial" da quadrilha, responsável pela captação e manutenção das vítimas. Contra outro suspeito, Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes, parceiro no golpe, que já estava preso em Bangu desde 2022, também foi cumprido outro mandado de prisão.

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Segundo investigações, o grupo atua desde, pelo menos, 2020 e lesou centenas de vítimas com falsas promessas de investimentos de alta rentabilidade. Eles usavam redes sociais para ostentar uma vida de luxo e atrair novos investidores.

As apurações indicam ainda que os envolvidos utilizavam empresas de fachada para captar recursos, simulando operações lícitas no mercado financeiro.



O esquema funcionava no modelo conhecido como "pirâmide financeira", no qual os rendimentos pagos aos primeiros investidores eram provenientes dos valores investidos por novos participantes. A movimentação financeira do grupo pode ser ainda maior.

De acordo com o delegado Marcos André, responsável pela investigação, todos os suspeitos já foram denunciados por crimes contra a economia popular, estelionato e por integrar organização criminosa.



"Essas pessoas estão operando um esquema de pirâmide. Elas oferecem no mercado a possibilidade de investimento de alta rentabilidade, sem risco, com ganhos superiores aos praticados. Então, as pessoas são atraídas para esse tipo de proposta, mas é importante que saibam que não há, na verdade, produção. Esse investimento não gera lucro. Na prática, a remuneração das vítimas é feita com o dinheiro de novas vítimas", reforçou.



O delegado esclareceu que, a partir do momento em que o grupo não consegue pagar os investidores, o esquema desmorona.

"Os operadores pegam todo o dinheiro que conseguiram com o esquema criminoso e, na verdade, somem. Nós vamos continuar no encalço dessas pessoas, porque a nossa missão agora é localizá-las e prendê-las. Temos notícias de que foram ajuizadas cerca de 165 ações cíveis por vítimas que pretendem reaver os valores investidos. Há histórias tristes, de pessoas que perderam R$ 1,5 milhão, de outras que contraíram empréstimos consignados para investir e acabaram ficando com a dívida”, explicou.



Marcos destacou que os prejuízos podem ultrapassar R$ 7,5 milhões. "Essa é uma estimativa muito baixa, feita apenas com base nessas ações cíveis. Na verdade, temos informações seguras de que esse esquema criminoso movimentou mais de R$ 50 milhões. A proposta é muito tentadora, porque eles prometem rendimentos acima do mercado. Então, as pessoas acreditam que vão conseguir fazer dinheiro com dinheiro", disse.



O delegado alertou para que a população redobre a atenção diante de propostas desse tipo. "É muito importante que as pessoas se certifiquem de quem está operando, se essas pessoas têm registro na Comissão de Valores Mobiliários e qual é o objeto do investimento, para que possam investir de forma segura. Dificilmente haverá um investimento de baixo risco com rendimento muito alto. Só isso já é suficiente para desconfiar e verificar se o investimento é legítimo."

A ação ocorre através da Delegacia de Defraudações (DDEF) e conta com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.