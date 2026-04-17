Ataque aconteceu em um condomínio em Ramos - Reprodução

Ataque aconteceu em um condomínio em RamosReprodução

Publicado 17/04/2026 08:30

Rio - Uma mulher foi atacada por um cachorro da raça pitbull, na noite desta quinta-feira (16), dentro de um condomínio, em Ramos, na Zona Norte. O tutor do cão seria o namorado da própria vítima. Um vizinho que tentou apartar também teria sido atacado.

Um vídeo mostra Gabriela Betazi, no chão de uma rua do conjunto habitacional, com o animal a mordendo. Vizinhos gritam desesperados, com medo do cachorro matar a vítima. Um dos moradores arremessa água para tentar assustar o cachorro. Enquanto o ataque ocorre, um homem tenta conter o cão.

Gabriela teve ferimentos no rosto. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro de saúde dela é estável.

Segundo relatos de moradores, não é a primeira vez que o animal ataca a mulher.

"Está demais. Alguma coisa precisa ser feita. O cachorro não tem culpa, mas é muita irresponsabilidade do tutor sair com um cão feroz sem focinheira. A lei estadual precisa ser revista porque não vem sendo cumprida. Deve haver punição. A toda hora recebemos chamados sobre cães ferozes saindo sem focinheira e botando em risco a vida de outras pessoas", lamentou o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais.

Desde 1999, é proibida a comercialização no Estado do Rio de pitbulls. Uma lei estadual estabelece que cães dessa raça, assim como fila, doberman e rottweiler, só podem circular em locais públicos entre 22h e 5h, obrigatoriamente conduzidos por guia com enforcador e focinheira. A lei também exige a esterilização dos animais a partir dos 6 meses.

"Se a lei não vem sendo cumprida, precisa ser revista, discutida, alguma coisa precisa ser feita. São muitos casos. É urgente que a legislação seja alterada e tem que haver fiscalização, para que os tutores que não seguirem as regras e colocarem a vida de outras pessoas em risco sejam responsabilizados", completou Ramos Filho.

A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança. Demais diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Caso semelhante

Uma câmera de segurança mostrou o animal acompanhado por homem, mas sem guia. Em determinado momento, ele avança contra o cão de pequeno porte. Assustada, a mulher tenta protegê-lo, erguendo o pet nos braços. Em meio ao desespero, o homem ainda tenta contê-lo, mas não consegue.

Na sequência, um funcionário de um prédio em frente também intervém para ajudar e abrigar a vítima. O cachorro, porém, vai atrás e o zelador acaba ferido na mão. O ataque só foi cessado com o auxílio de outros moradores. Apesar do susto, a mulher e seu cachorro não ficaram feridos.

Veja o vídeo: