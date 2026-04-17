Bandidos trocaram tiros com policiais militares na comunidade do Barão, na Praça Seca - Reprodução / Redes sociais

Bandidos trocaram tiros com policiais militares na comunidade do Barão, na Praça SecaReprodução / Redes sociais

Publicado 17/04/2026 07:54

Rio - Um intenso tiroteio entre criminosos e policiais militares assustou moradores da comunidade da Barão, na Praça Seca, na Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (17). Agentes atuam na região para apoiar a Prefeitura do Rio em fiscalizações a ferros-velhos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ouvir uma grande quantidade de disparos na região.

Assista:

Tiroteio entre PMs e criminosos assusta moradores durante ação da prefeitura na Praça Seca



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/RE11AZfeJS — Jornal O Dia (@jornalodia) April 17, 2026

Em nota, a Polícia Militar informou equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na comunidade para apoiar a uma fiscalização da Prefeitura do Rio. Ainda de acordo com a corporação, os agentes foram atacados pelos bandidos da região, dando início ao confronto.Os agentes recuperaram um veículo roubado. A ação foi encerrada e a ocorrência registrada na 28ª DP.

As fiscalizações são realizadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que duas escolas foram impactadas devido a operação.